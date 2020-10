Thorup heeft zijn keuze gemaakt in doel: "Ervaring of jeugd? Lastig, heel lastig"

Maarten Vandevoordt (18) of Danny Vukovic (35)? Dat is de moeilijke knoop die Jess Thorup tijdens de interlandbreak moest doorhakken. Maar hij heeft het intussen wel gedaan...

“Lastig, heel lastig", aldus Thorup in HLN. Vukovic viel uit met een coronabesmetting en Vandevoordt deed het als zijn vervanger heel goed. “Kiezen we voor de ervaring van Danny? Of maken we een keuze voor het momentum, en meer in functie van de toekomst?"

Thorup wil nog niet kwijt wie er zondag in doel zal staan tegen Charleroi omdat hij de tegenstander niet wijzer wil maken. "Mijn keuze is al gemaakt. Ik heb die toegelicht in een gesprek waarbij zowel Danny als Maarten aanwezig waren. Ze verdienden het om dezelfde versie te horen."