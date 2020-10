Anderlecht moet assistenkoning misschien niet vrezen maar kampt zelf nog steeds met een verdedigersprobleem

Zondag trekt Anderlecht naar Den Dreef in Leuven. Het moet er opnieuw enkele verdedigers missen, maar hoeft misschien zelf ook een van de absolute smaakmakers van Oud-Heverlee Leuven niet te vrezen.

Xavier Mercier is namelijk niet topfit. Het Nieuwsblad meldt dat hij een vochtophoping in zijn knie heeft en dat hij zich zo niet ideaal kan voorbereiden op het treffen met Anderlecht. De Fransman scoorde al drie keer en voert het assistenklassement aan met zeven stuks.

Hij is dus onzeker voor de match tegen RSCA, dat zelf ook met een probleem kampt. Hetzelfde probleem van voor de interlandbreak. Een dunne spoeling in de defensie. Vranjes zit voorlopig nog in quarantaine en op Cobbaut is het nog even wachten. De situatie van Luckassen is onduidelijk en dus kan nieuwkomer Matt Miazga al meteen zijn debuut maken voor paars-wit. Hannes Delcroix is wel fit.