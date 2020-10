Antwerp en Mbokani staan voor enorm druk programma: "Ik wil elke minuut spelen"

Antwerp krijgt een pittig programma voor de kiezen: 18 wedstrijden in 69 dagen. Eentje per minder dan vier dagen. Ook voor de 34-jarige Dieumerci Mbokani, die op zijn positie nog steeds weinig concurrentie heeft.

Mbokani maakt er echter geen item van. "Mijn lichaam kan dit aan. Het is niet de eerste keer dat het mij overkomt", zegt hij in HLN. Al is hij daar wel verkeerd, het is wel de eerste keer. "Ach, dat verandert niets voor mij. Allemaal geen probleem. Bovendien hebben we ook een grote kern."

Met Nsimba en Mbenza heeft hij twee concurrenten, maar die laatste staat niet op de Europese lijst. "Ik speel graag veel matchen. En ik wil ook alles spelen, élke minuut. Het maakt me niets uit om twee matchen per week te spelen. Natuurlijk heb ik zoals elke speler mijn recuperatie nodig na een match, maar 48 uur later is mijn lichaam weer klaar om te spelen."