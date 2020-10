Opvallend: protesten zorgen ervoor dat avontuur van Robinho bij Santos maar enkele dagen duurt

Het avontuur van Robinho bij Santos is al voorbij. De 36-jarige Braziliaan tekende vorige week een contract bij de club, maar door protesten van de supporters en de sponsors is het contract al ontbonden.

Het heeft allemaal te maken met het feit dat er in Italië een rechtszaak boven het hoofd van Robinho hangt. In 2017 kreeg Robinho namelijk een gevangenisstraf van 9 jaar omdat hij had deelgenomen aan een groepsverkrachting. Robinho ging wel in beroep.

Volgens Sporza vinden de supporters en sponsors van Santos het niet kunnen dat Robinho voor de club zou spelen. Santos heeft nu ook gehoor gegeven aan de protesten, want de Braziliaanse club heeft besloten om he contract te ontbinden.