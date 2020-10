Bongonda weet wat er bij Genk nog mist en neemt tegenstander Charleroi als voorbeeld: "Dat is wat telt"

Theo Bongonda heeft zijn straf van drie schorsingsdagen uitgezeten en staat zondag op het veld tegen Charleroi. Als nummer 10 waarschijnlijk, zijn favoriete positie. Hét moment voor Genk, dat pas 11de staat, om eens een referentiematch te spelen.

Volgens Bongonda moet de groep van de Limburgers eens de volgende stap zetten. “Het is vooral mentaal. We hebben de kwaliteiten, dat weten we. Maar als de resultaten niet volgen, heb je niet veel aan die kwaliteiten. Het voordeel van een schorsing is dat je het van buitenaf een beetje kunt aanschouwen. Dat geeft een andere kijk. Ik denk dat het ons aan maturiteit ontbrak", zegt hij in HBvL.

"Als je een moeilijke match tegen Waasland-Beveren hebt, moet je gewoon zorgen dat je die met 1-0 wint. Ik zal altijd een matige wedstrijd winnen verkiezen boven goed spelen en 1-1 gelijkspelen. Dat scheelt twee punten, hé. Charleroi speelt ook niet het mooiste voetbal, maar ze winnen hun matchen. Dat is wat telt. Op dat vlak kunnen wij nog groeien."