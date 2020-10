'Club van 100' is weer een kwartet rijker: twee wereldkampioenen en twee Denen vervoegen vier Rode Duivels

Een eerste cap halen voor je land, het is een bijzonder gegeven. Vraag maar aan Zinho Vanheusden of Cyriel Dessers! Wat dan gezegd van 100 caps? In België zijn er slechts vier spelers die daarmee kunnen pronken. Zij verwelkomden deze interlandbreak vier nieuwe Europese leden.

Bij de Rode Duivels gaat het uiteraard om Jan Vertonghen, de eerste die de historische kaap van 100 rondde, Eden Hazard, Axel Witsel en meest recent Toby Alderweireld. ‘Megatoby’ speelde in september tegen zijn IJsland zijn honderdste interland. Deze week werd hij daar zelfs voor in de schijnwerpers gezet door UEFA.

💯 Since international football returned this autumn, several stars have joined the UEFA #100capsclub, so it’s time to celebrate their achievements!



⭐ To mark the feat, they will all receive a special commemorative UEFA cap.



First up, congratulations @AlderweireldTob! pic.twitter.com/ozxmCAudHE — UEFA (@UEFA) October 15, 2020

Maar er is nog een viertal dat sinds deze interlandbreak een lidkaart voor het 'clubje van 100' op zak mocht steken. Olivier Giroud, Toni Kroos, Christian Eriksen en Simon Kjaer.

Beginnen doen we met de nestor van het selecte clubje, Olivier Giroud. De spits van Chelsea is nog maar net 34 geworden en verzamelde caps nummer 100 en 101 voor Les Bleus. Het absolute hoogtepunt in die periode was uiteraard de WK-zege in 2018. Hij scoorde niet in dat toernooi, maar was wel telkens basisspeler.

Van het gevierde viertal is Giroud wel de speler die het minste tijd nodig had om van 1 cap naar 100 stuks te gaan. Hij debuteerde pas op 25-jarige leeftijd bij de Fransen, als spits van Montpellier. Dat gebeurde in een 1-0 zege tegen de VS onder bondscoach Laurent Blanc. Hij had dus minder dan 9 jaar nodig om 100 caps te verzamelen.

Hij scoorde overigens twee keer tijdens de afgelopen interlandperiode en telt nu 42 treffers voor Frankrijk. Dat is er eentje meer dan Michel Platini. Giroud moet nu alleen nog Thierry Henry (51 goals) voor zich dulden in de Franse topschutterslijst aller tijden. Misschien kan hij Titi tijdens het EK in 2021 evenaren...

De speler die het langst heeft gedaan om de historische mijlpaal te bereiken is Simon Kjaer, de huidige aanvoerder van Denemarken. De nu 31-jarige verdediger maakte onder Morten Olsen zijn eerste opwachting in de Deense defensie, naast Daniel Agger. Twintig was hij toen, in 2009.

Jong, maar niet jonger dan Hazard

Dan is Christian Eriksen op jongere leeftijd 'over de 100 gegaan'. 28 jaar en 8 maanden was hij toen hij op 14 oktober zijn honderdste cap vierde tegen Engeland. Hij deed zichzelf een doelpunt cadeau, het enige van de wedstrijd nota bene.

Toen Eden Hazard bij de 'club van 100' kwam was hij net iets jonger, 28 jaar en twee maanden om precies te zijn. Net als Hazard is Eriksen bijzonder belangrijk voor zijn land. De statistieken (34 goals en 23 assists) spreken voor zich.

De patron onder Löw

Vier caps had Toni Kroos op zijn naam toen hij in Zuid-Afrika als 20-jarige knaap zijn eerste WK-wedstrijd speelde. Joachim Löw liet hem debuteren en vertrouwt nog steeds op de middenvelder van Real Madrid, inmiddels 30 jaar en met een wereldtitel op zijn palmares. Kroos miste geen minuut op de gewonnen wereldbeker in 2014. Als hij in de basis start, wordt hij zelden naar de kant gehaald door Löw, ook niet in vriendschappelijke matchen of de Nations League.