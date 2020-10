Arno Verschueren (Lommel) speelde sterke wedstrijd tegen ex-club: "Hopelijk is de trein vertrokken"

Arno Verschueren keek op het Lommelse middenveld niet op een meter. De van NAC overgekomen middenvelder wordt week na week beter, maar zag zijn team niet met een driepunter van het veld stappen tegen een tegenvallend Westerlo.

"We speelden erg gedisciplineerd en agressief vandaag. Verdedigend stonden we goed. Er was veel samenhang binnen de ploeg", analyseerde Verschueren na afloop de partij. Het contrast met een week eerder, in het nipt gewonnen bekerduel tegen Zelzate, was immens groot.

"Hopelijk is na deze goede prestatie de trein nu eindelijk wel vertrokken", aldus Verschueren, die zaterdag oog in oog stond met zijn ex-club.

Waarna Verschueren ook zijn kijk geeft op de alsmaar stijgende coronacijfers. "Ik moet zeggen dat dat op de club enorm goed wordt gedaan. Tot dusver hebben we nog geen enkele besmetting gehad. Maar het blijft enorm opletten, ook zeker in de vrije tijd. Je moet het immers niet zelf gaan opzoeken."