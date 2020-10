Geen nederlaag bij Europese tegenstanders van Club, Antwerp, Standard en Gent en zelfs een levensbelangrijke derbyzege

Volgende week gaat de groepsfase in de Champions League en Europa League van start. Voor Antwerp, KAA Gent, Club Brugge en Standard is het een begin van een erg drukke periode. Hoe verging het hun tegenstanders dit weekend?

De vier Belgische clubs komen dinsdag en donderdag voor de eerste keer in actie op het Europese toneel, dus is het interessant om eens te kijken hoe hun de tegenstanders verging. Hebben zij vertrouwen getankt?

Club Brugge moet als eerste aan de bak: een verplaatsing naar Zenit Sint-Petersburg. De Russen speelden net als blauw-zwart op zaterdag, maar konden wel winnen. FC Sochi werd met 3-1 naar huis gestuurd na goals van Karavaev, Erokhin en Douglas Santos. Zenit deelt na elf speeldagen de leidersplaats met Spartak. Beide clubs tellen 24 punten.

Mokerslag vs véél vertrouwen

Ludogorets zal donderdag een extra dagje recuperatie in de benen hebben. De Bulgaarse club speelde zaterdag al en kreeg een fikse mokerslag te verwerken. Keserü miste in minuut 87 een penalty voor de 2-0 en diep in de toegevoegde tijd maakte Tsarsko Sofia er nog 1-1 van.

Standard treft de club met het meeste vertrouwen. Dat kan ook niet anders, want Rangers won de Old Firm met 0-2. Het was zowaar centrale verdediger Connor Goldson die met twee goals de verrassende matchwinnaar werd tegen Celtic.

Gent moest de kelk tot op de bodem ledigen tegen Cercle Brugge en dat hebben ze gezien bij Slovan Liberec. De Tsjechen konden de wedstrijd immers rustig bekijken aangezien de partij tegen Teolice werd uitgesteld.