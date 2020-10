Vreemd: Kompany neemt schuld volledig op zich: "Ik had beter moeten doen"

Het voelde toch wat vreemd aan, die persconferentie van Vincent Kompany. Bij zijn eerste zinnen nam de coach van paars-wit de schuld van het gelijkspel al volledig op zich...

Anderlecht verspeelde zijn achtste punt na eerst op voorsprong te zijn gekomen. "Ik neem de verantwoordelijkheid daarvoor op mij. Ik had als trainer meer kunnen doen om mijn ploeg te helpen. Ik had hen een platform moeten aanbieden om beter met de omstandigheden om te gaan."

Kompany was dus hard voor zichzelf. "Ik weet dat ik tijdens de week heel goed werk heb geleverd en dat de jongens veel stappen hebben gezet. We geven hen een platform dat ikzelf nooit heb meegemaakt als speler. Maar op matchdag moet je ook kunnen winnen en daar hadden ze blijkbaar de middelen niet toe. En dat neem ik op mij."

Je mag je spelers beschermen, maar of dit de beste manier is... "Naar de fans en mijn spelers toe vond ik dat ik beter had moeten zijn. Vanaf morgen sta ik er echter weer om de ploeg beter te maken."