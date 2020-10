Vandenhaute geeft aan wat de plannen zijn met Trebel na het seizoen

Vincent Kompany kan tegen OH Leuven niet rekenen op Adrien Trebel. De Fransman ontpopte zich tegen alle verwachtingen in tot een spelbepalende speler in de laatste weken. Het noodlot sloeg echter toe en de kuitenbijter op het middenveld zal in 2020 niet meer in actie komen.

In die optiek valt de komst van Josh Cullen, zeg maar de rechtsvoetige Adrien Trebel, te verklaren. Ondanks dat de ex-kapitein van Standard terug volledig in de gratie van Vincent Kompany is gevallen, lijkt er na dit seizoen geen toekomst meer voor hem bij RSC Anderlecht. Dat laat voorzitter Wauter Vandenhaute weten in La Dernière Heure. De nieuwe sterke man bij de Brusselaars ziet de middenvelder het liefst door de grote poort vertrekken. Het is natuurlijk geen geheim dat Trebel met zijn dik contract- zo een 2,7 miljoen euro- zwaar op de begroting weegt van paars-wit.





