Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 9!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Ortwin De Wolf. Hij deed enkele prima reddingen en zorgde met zijn clean sheet voor een belangrijke zege voor Eupen op bezoek bij Moeskroen.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vijf personen. Centraal krijgt Zinho Vanheusden een belangrijke plek. Hij was de patron van Standard tegen Club Brugge en maakte het blauw-zwart knap lastig. Siemen Voet scoorde dan weer voor Mechelen tegen Kortrijk en toonde zich ook defensief, terwijl de wisselwerking De Laet - Jérémy Gelin ook prima was bij Antwerp. We kiezen voor de nieuwkomer.

Als flankverdedigers konden we niet naast Joakim Maehle, de maker van het winnende doelpunt voor Genk, en een erg bedrijvige Kristof D'Haene bij Kortrijk in Mechelen.

Middenveld

Of Xavier Mercier opnieuw de draaischijf was van OH Leuven? Uiteraard. Hongla scoorde dan weer voor Antwerp en er waren nog wel wat klasbakken. Maar we kiezen toch voor Holzhauser - alweer twee goals en een assist erbij - en Frank Kanouté, die zéér belangrijk was voor Cercle Brugge met veel gewonnen duels en een goal.

Aanval

In de spits konden we niet naast die andere sterkhouder van Cercle Brugge Ike Ugbo die twee goals maakte, net zoals Tissoudali voor Beerschot overigens. Mathieu Maertens bekroonde zijn 100e wedstrijd ook met het doelpunt van de gelijkmaker, al hadden ook Musona, Balikwisha of Hazard zomaar in het team kunnen staan.

Dat levert dan onderstaand elftal op: