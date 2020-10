Ex-ref duidelijk over penaltyfase Anderlecht: "Geen penalty"

Na het duel tussen Standard en Club Brugge, was er gisteren tijdens Anderlecht-OH Leuven opnieuw weer veel te doen rond de penaltyfase.

In de slotfase schoot Percy Tau de bal aan tegen de hand van Derick Tshimanga. Die bal was duidelijk onbewust tegen de hand aangeschoten, maar kwam niet via het lichaam van Tshimanga tegen de hand.

Opnieuw weer dus enorm veel onduidelijkheid omtrent hands en dus is het afwachten wat het Referee Department hierover te vertellen heeft. Scheidsrechter Van Driessche draaide zijn beslissing alvast terug en gaf geen penalty aan Anderlecht.

Ex-ref Stéphane Breda heeft zelf ook de fase al geanalyseerd en gaf in Sudpresse meer uitleg.

"In de 87e raakt Tshimanga duidelijk de bal met zijn hand en ref Van Driessche fluit een penalty. De VAR roept hem en hij besluit de beelden te gaan bekijken. Hij realiseert zich dan dat de OHL-speler zijn hand op de grond legt om zijn val op te vangen en de bal hem raakt. Dit is een van de uitzonderingen op de regel. Dus een goede beslissing: geen penalty."