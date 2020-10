Marco Kana gefrustreerd na opnieuw puntenverlies: "Voelt aan als een nederlaag"

Marco Kana was met een schitterende pas van groot belang bij het openingsdoelpunt van Anderlecht, maar moest achteraf ook maar tevreden zijn met een punt.

Tegenover Eleven Sports geeft hij aan enorm teleurgesteld te zijn. "We hadden ons mentaal in die match moeten knokken, maar dat gebeurde niet. Daarom pakken we nog twee goals. We moeten werken om die problemen te laten verdwijnen. Het is frustrerend, ik erger me echt. Ik kan het zelfs niet onder woorden brengen. We leiden 2-0 en spelen nog gelijk. Voor mij voelt dat als een nederlaag."

"Het is een slecht scenario dat zich blijft herhalen. We hebben het al meegemaakt in het afgelopen seizoen én in het huidige seizoen. We zijn erin geslaagd om twee doelpunten te maken tegen OHL, dat overal man tegen man speelde. Maar dan geven we geschenken weg, we werden zwakker in duels en hebben de tweede ballen verloren."