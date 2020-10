Ref Van Driessche gaf Nmecha verklaring waarom het geen penalty was (en het klopte)

Lukas Nmecha stond in de slotfase tegen OHL klaar om een penalty te nemen die Anderlecht in extremis nog de drie punten had kunnen opleveren. Maar ref Van Driessche besliste na het bekijken van de beelden om hem toch niet te geven.

Van Driessche gaf aan dat hij zelf besliste om naar de beelden te gaan kijken. Hij was eerst nochtans zeker, maar kwam daarna terug op zijn beslissing. "De scheidsrechter zei me dat hij met zijn hand op de grond zich in balans hield en dat als de bal daar tegen komt er geen penalty is. Ik had van die regel nog niet gehoord. En daarna kwam er een doeltrap. Ik begreep het niet echt." Wat Van Driessche besliste klopte echter volgens de regels. Een arm die steun zoekt op de grond komt volgens de regels van de het Referee Department niet in aanmerking om hands te maken. En hij floot voor de bal over de achterlijn ging en moest dus een scheidsrechtersbal geven.