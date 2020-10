Walter Baseggio geeft Kompany gelijk als hij verantwoordelijkheid op zich neemt: "Ik begreep de wissels ook niet"

Acht dure punten verspeelde Anderlecht al nadat het op voorsprong stond. Meestal op het einde van de match. Vincent Kompany nam gisteren de verantwoordelijkheid daarvoor en hij wordt niet tegengesproken door ex-ploegmaat Walter Baseggio.

Walt, wat vond je ervan gisteren?

"(zucht) Het zijn altijd dezelfde fouten die terugkeren. In de tweede helft laten ze zich domineren door Leuven. Met alle respect voor OHL, maar dat is niet normaal als je 2-0 voorstaat bij de rust. Tactisch zijn er veel problemen, zeker bij de tegendoelpunten. Als je die tweede goal ziet... Er staan twee spelers rond Maertens. In principe moet de eerste druk gaan zetten en de tweede de dekking verzorgen. Maar ze staan er alle twee naar te kijken. Dat zijn fouten tegen de beginselen van het voetbal hé!"

Kompany nam de schuld na de match op zich...

"Dat is normaal. Hij is de trainer toch? Ik zag veel verkeerd lopen. Je moet de jongeren ook tactisch meer meegeven. Als je Club ziet spelen, zetten de middenvelders veel hoger druk en jagen ook de spitsen. Maar die pressing zie ik niet bij Anderlecht. Ze geven de tegenstander veel te veel ruimte om te voetballen. Ik begreep de wissels ook niet."

Hoezo?

"Eerst breng je met Zulj een verdedigende middenvelder - zo ziet Kompany hem toch - in voor een spits. Dat kan je doen in de laatste minuten om de zege veilig te stellen. Maar toch geen twintig minuten voor tijd? Zo geef je de tegenstander nog meer ruimte om op te bouwen. En dan Vlap inbrengen voor Tau? Tau was de enige die nog iets zou hebben kunnen creëren. De enige die dat onvoorspelbare heeft."

Met de acht punten erbij die ze al weggaven, stonden ze nu eerste...

"Vind jij dat ze daar horen te staan? Nee toch? De punten die ze nu hebben zijn correct in vergelijking met wat ze getoond hebben. Het probleem is dat ze geen reeks kunnen neerzetten. Je zou toch als Anderlecht zijnde eens drie matchen op rij moeten kunnen winnen? Dan krijg je vertrouwen."

De steeds weerkerende vraag dan maar: is er wel genoeg kwaliteit om mee te werken?

"Er zitten wel wat kwalitatieve spelers in hoor. Verschaeren moet voor mij altijd centraal staan. Dat is geen flankspeler. Hij heeft die infiltratie, de vista en een goed schot. Tau kan ook iets forceren. Maar ze ontbreken ervaren spelers. Er waren gisteren weer genoeg voorbeelden waar er iets moest gecorrigeerd worden en dat niet gebeurde. Bogdan en Delcroix vergaten dikwijls dat ze op een lijn moesten verdedigen."

En zo wordt het weer uitkijken naar de terugkeer van...

"Ja, Trebel hé. Ze wilden hem wel lozen, maar in dit - ik benadruk 'dit' - Anderlecht is hij onmisbaar. In de ploeg van vandaag heb je zo'n speler nodig. Hij kan fouten corrigeren en weet hoe zich te positioneren. Dat is een intelligente speler die nadenkt op een veld."

Wij waren ook niet onder de indruk van Nmecha en Dimata.

"Hmmm ja, kan je van Dimata verwachten dat hij 100 procent is na zo'n lange periode aan de kant? Maar ja, hij weegt niet genoeg op de verdediging. Dat is waar het Anderlecht aan ontbreekt vooraan: stootkracht. Nmecha is voor mij ook geen diepe spits. Hij begon nu wat meer van links, maar ik denk dat ze eens moeten proberen met twee spitsen centraal te spelen..."

Bedankt Walt!

"Geen probleem. Bel me gerust nog eens, want ik heb hun programma gezien en dat lijkt me redelijk stevig..."