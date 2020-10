Verschaeren legt verantwoordelijkheid bij de spelers: "We moeten veel slimmer zijn"

Een goal erbij voor Yari Verschaeren. Leuk voor zijn statistieken, maar Anderlecht schoot er niks mee op. Een gelijkspel na weeral een voorsprong. Hoe kan je dat verklaren?

"Ik heb er eigenlijk zelf geen verklaring voor", zuchtte hij. "We moeten veel slimmer zijn en moeten meer communiceren om dit te voorkomen. Schrik? Dat is veel gezegd, maar we hebben duidelijk moeite om de controle te houden in moeilijke momenten. We mogen niet direct in paniek schieten. Na die 2-1 speelden we ons eigen spel niet meer."

Vincent Kompany nam na de match alle verantwoordelijkheid op zich, maar Verschaeren vond dat niet nodig. "Nee, dit is niet de verantwoordelijkheid van de trainer. Er stond meer dan genoeg ervaring op het veld om het zelf op te lossen."

Verschaeren heeft na een moeilijk begin wel weer zijn basisplaats te pakken. Door het vertrek van Jérémy Doku krijgt hij zijn kans. "Maar Doku is wel een gemis hoor. Ik voel me wel beter en beter en heb meer vertrouwen dankzij die goals. Jammer van die drie punten."