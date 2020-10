Charles De Ketelaere speelde een sterke wedstrijd: "Hier had ik voor getekend"

Club Brugge heeft deze avond een mooie zege geboekt in de Champions League. De Belgische kampioen haalde het met 1-2 van Zenit na doelpunten van Dennis en Charles De Ketelaere. Het winnende doelpunt van De Ketelaere viel in het absolute slot.

De Ketelaere speelde een sterke wedstrijd voor Club Brugge. De aanvaller was de hele wedstrijd zeer aanwezig en op het einde kon hij zelf het winnende doelpunt maken. De Ketelaere zelf was zeer tevreden over de wedstrijd van zijn club.

"Hier had ik voor getekend. We zijn er in blijven geloven. Zenit is een sterke ploeg, maar ze hebben ook minpunten en we hebben die proberen te benutten. Uiteindelijk winnen we en dat is het belangrijkste", vertelde De Ketelaere voor de camera van VTM Nieuws.