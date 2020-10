De terugkeer van Mbaye Leye of Bernd Hollerbach? Moeskroen hakt knoop door en kiest voor ...

Moeskroen ontdeed zich maandagavond van coach Fernando Da Cruz, ondertussen hebben ze al een nieuwe oefenmeester beet.

Jorge Simao is de nieuwe coach van Les Hurlus. Dat heeft Moeskroen bekend gemaakt via zijn sociale media.

Simao

Hij tekent samen met zijn assistenten een contract tot het einde van het seizoen. Vorig jaar was hij actief in Saoedi-Arabië bij Al Fahya, in het verleden werkte hij al bij Boavista en Braga.

De voorbije 24 uur vielen de namen van onder meer Mbaye Leye en Bernd Hollerbach als nieuwe coach bij de Henegouwers, maar de kogel is nu dus door de kerk.