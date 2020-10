Enthousiasme mag alweer getemperd worden, Eden Hazard zal rentree pas maken tegen december

Eden Hazard is weer aan het trainen geslagen. Geen groepstraining, maar een individueel programma met bal.

Dat is positief, maar het enthousiasme mag meteen getemperd worden. Bij het oplopen van de blessure werd er gemikt op een rentree tegen Barcelona, een wedsrijd die dit weekend op het programma staat.

Maar dat bleek al eerder onhaalbaar en ondanks de positieve stemming van Zinedine Zidane op de persconferentie, gaf de Fransman ook toe dat de blessure van Hazard erger was dan verwacht.

Hazard zal waarschijnlijk pas in november weer fit zijn en de kans is zelfs heel groot dat hij pas in december wedstrijdfit is. Zidane gaf al eerder aan dat ze het rustig aan zullen doen met Eden Hazard. Ondertussen groeit het ongeduld in de Spaanse hoofdstad.