De nieuwe Gouden Schoen bij Beerschot te zoeken? "Enige concurrent is Vanaken"

Met zeven goals en zes assists in negen matchen is er niet meer naast Raphael Holzhauser te kijken. De spelverdeler van Beerschot is de meest bepalende speler in de Jupiler Pro League. En zo ook automatisch kandidaat voor de Gouden Schoen?

Holzhauser werd op de tribunes van het Kiel al tot Gouden Schoen gepromoveerd, maar ook de analisten zien in hem een kandidaat. “De concurrentie? Je komt sowieso bij Hans Vanaken uit, al treedt er bij hem een soort gewenning op. Hij moet al echt goed zijn om op te vallen", zegt Franky Van der Elst in GvA. Dat lijkt ook de enige waarmee hij af te rekenen zou krijgen. "Verder zie ik niet veel concurrenten. Holzhauser is nieuw en fris, dat speelt in zijn voordeel. Als hij komend weekend de derby kan beslissen, zal hem dat zeker extra punten opleveren.”