Laboratoria kunnen niet volgen, professor roept om prioriteiten: "Nu moet er niet worden getest voor sportsector"

De testcentra en de laboratoria staan onder zware druk om alle testen te verwerken. Is het in die omstandigheden nog verantwoord dat er wekelijks honderden tests worden uitgevoerd om de topsport te kunnen laten doorgaan? Professor Herman Goossens vindt van niet.

Professor microbiologie Goossens was deze morgen te gast in de Ochtend op Radio 1. “Nu is die balans tussen het testen van symptomatische en asymptomatische personen ongeveer 50-50. Ter vergelijking: in Nederland is dat 90-10", legde hij uit. “We gaan twee tot vier moeilijke, cruciale weken tegemoet. Daarna kunnen we hopelijk weer bijsturen.”

Volgens Goossens houden bepaalde laboratoria zich niet aan de prioriteiten. “Er zijn klachten dat ze niet kunnen volgen, maar dan moeten ze ook correct de prioriteiten toepassen. Het testen moet ten dienste van de volksgezondheid staan. Op dit moment moet er niet worden getest voor de sport- en cultuursector. Sorry, dat is nu geen prioriteit."

In de Jupiler Pro League worden elke voetballer en elke persoon uit groep 1 (zij die nauw contact hebben met de spelers) wekelijks getest. Als er positieve gevallen zijn, wordt al gauw twee tot drie keer per week.