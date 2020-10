STVV-fans zijn het beu en schrijven open brief naar bestuur: "Wij eisen een gesprek met de verantwoordelijken van het falende sportief beleid"

Het is niet leuk om tegenwoordig fan te zijn van STVV. Afgelopen weekend kregen ze nog een pandoering van Beerschot. Na 40 minuten stonden er forfaitcijfers op het bord. De fans zijn het helemaal beu.

De fans willen met het Japanse bestuur spreken. Dat hebben ze al eens gevraagd, maar daar werd toen geen gehoor aan gegeven. Nu eisen ze dat gesprek, maar het is nog maar de vraag of er naar hen geluisterd zal worden.

De supporters hekelen het gebrek aan communicatie richting hen en willen weten welke lijn er gevolgd wordt, want de kwaliteit in de kern is niet om over naar huis te schrijven.