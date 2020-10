VAR buitenspel gezet door de ref: 'geef de scheidsrechter op het veld minder macht'

Een nieuwe speeldag dus nieuwe discussies over de arbitrage en de rol van de VAR. Het Referee Department komt dan wel elke maandag met een uitleg over enkele fases (en laat minstens evenveel fases in het duister), maar niemand is nog 100% mee. Tijd voor verandering!

Onnatuurlijk groter maken van het lichaam, fopduik, steunarm, … deze termen vlogen ons om het oren en het is allemaal nog moeilijk om te volgen. Meer uitzonderingen dan regels, zo lijkt het wel. Scheidsrechters die worden tegengesproken door lijnrechter en VAR om dan bij hun beslissing te blijven, en dat allemaal na minutenlang geleuter. De ene week is het zus, zeven dagen later is het zo. Beste mensen van het Referee Department, zorg alstublieft voor meer duidelijkheid.

Te ingewikkeld voor Vanheusden

De meest besproken match van het voorbije weekend was die tussen Standard en Club Brugge. Gevraagd naar zijn mening over het vermeende handspel van Mats Rits moest Zinho Vanheusden de interviewer het antwoord schuldig blijven. “Wie kan de regels nog volgen?” Aan zijn intelligentie ligt het niet, integendeel. Slim en sluw, zoals hij met zijn uitgelokte penalty aantoonde.

Infiltreren in de vijandelijke zestienmeter, de verdediger (Mechele in dit geval) opzoeken, je eigen been laten hangen tegen het uitgestoken been en theatraal neergaan. In geen honderd jaar strafschop, maar de ref liet zich vangen (aan de snelheid waaraan het gebeurde, enigszins begrijpelijk).

Dat brengt ons naar het volgende interview, dat van Simon Mignolet. De doelman merkte op dat ref en VAR niet goed op elkaar zijn afgestemd. “Waarom zo vroeg beslissen als ref? Er zijn assistenten, er is een VAR. Er zijn voldoende middelen om een juiste beslissing te maken. Nu komen we door een voldongen feit te staan”, verklaarde hij bij Eleven.

Punt voor Mignolet! De ref beslist en dan kan de VAR alleen nog maar oordelen: clear error of niet. Dus hier kan het Referee Department ingrijpen. De eindbeslissing bij de VAR leggen en/of opdragen aan de scheidsrechter om zoals bij de buitenspelregel de fase verder te laten gaan.

Beknot de macht van de persoon met het fluitje.

Het drietal in het VAR-busje heeft alle beelden ter beschikking en bezit over dezelfde kennis van het reglement als de ref op het veld. Als we de eindbeslissing bij de videoscheidsrechters laten zijn we ook van het getalm aan dat televisieschermpje naast het veld verlost. En de refs op het veld zijn mensen zoals u en ik. Zij kunnen niet elke fase juist beoordelen en ze zullen altijd fouten, zelfs overduidelijke, blijven maken.

Scheidsrechter 2.0

Laat daarom de resultaatbepalende fases -strafschop, buitenspel en doelpunt- aan de VAR over. We beschikken over de juiste technologie, laat ons die dan ook juist inzetten. Een paar ogen op het veld is simpelweg niet voldoende. Beknot de macht van de persoon met het fluitje. Zijn nieuwe functie: de gewone beslissingen nemen: doeltrap, overtreding, inworp, etc. Laat de scheidsrechter de beslissingen nemen om het tempo in de match te houden, maar laat hem niet langer beslissen over een strafschop.

Want hoe zeker de ref ook van zijn stuk is, soms is de voetballer slimmer. Vanheusden krijgt voor zijn uitvoering een 10 op 10, maar toch trapte de VAR er niet in. Jammer voor het drietal in het busje, maar toen Laforge voor strafschop floot, zette hij ook zijn videoscheidsrechters buitenspel.