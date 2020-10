Strengere coronamaatregelen in Wallonië: alle Waalse oefenwedstrijden vanaf de U14 worden komend weekend afgelast

In Wallonië worden er op sportief vlak extra coronamaatregelen genomen. Zo worden komend weekend alle Waalse oefenwedstrijden geannuleerd voor alle categorieën boven de U14. Het ACFF, de Waalse tegenhanger van Voetbal Vlaanderen, maakte het nieuws bekend.

De oefenwedstrijden in de lagere leeftijdscategorieën zullen wel plaatsvinden. Het ACFF zal na enkele vergaderingen en het overlegcomité van vrijdag meer informatie geven over hoe het er in de komende weken aan toe zal gaan.