Keuze voor Basaksehir kan Chadli het EK kosten: "Beter voor Anderlecht of Club Brugge gekozen"

Nacer Chadli had aanbiedingen van RSC Anderlecht en Club Brugge op zak, maar de Rode Duivel koos uiteindelijk voor een lucratief avontuur bij het Turkse Basaksehir. En die keuze kan hem het EK kosten...

Het voorstel van Basaksehir was financieel een pak interessanter dan hetgeen Club Brugge en vooral RSC Anderlecht hem boden. Vooral in Brussel was hij zeker geweest van een basisplaats en wellicht van een selectie voor het EK. In Turkije kwam de flankaanvaller nog geen minuut in actie.

“Ik kan zijn keuze om naar Turkije te gaan moeilijk begrijpen”, aldus Alexandre Teklak in La Dernière Heure. “Naar Club Brugge gaan of bij Anderlecht blijven was op persoonlijk vlak beter geweest voor hem. In België had hij de nodige speelminuten opgedaan.”