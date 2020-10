Voormalig toptalent uit Neerpede komt weer helemaal terug aan de oppervlakte: "Evenepoel heeft me bij de jeugd een paar records afgesnoept"

RSC Anderlecht koos vorig seizoen volop de kaart van de jeugd en het ene na het andere talent maakte dan ook zijn debuut voor paars-wit. Dit seizoen is de club iets conservatiever in zijn aanpak, al is er toch één Neerpede-product die zijn neus aan het venster aan het steken is.

Hannes Delcroix werd vorig jaar nog uitgeleend aan het Nederlandse RKC Waalwijk, maar kreeg in de voorbereiding bij Anderlecht zijn kans om zich te bewijzen. De verdediger knokte zich langzaam in de gratie van coach Kompany en mocht ondertussen toch al twee keer in de basis starten dit seizoen. “Afgelopen zomer kon ik weg, maar mijn bedoeling was om bij Anderlecht door te breken", zegt Delcroix in Het Laatste Nieuws. De 21-jarige jeugdinternational werd in de jeugd van paars-wit altijd aanzien als één van de grootste talenten. "Ik was altijd bij de beteren bij de fysieke testen van Anderlecht. Maar dan kwam Remco Evenepoel en die heeft me een paar records afgesnoept. Maar niet allemaal, ik heb er nog enkele kunnen behouden."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Kortrijk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (23/10).