🎥 UEFA blikt terug op pijnlijk moment voor Club Brugge

Twee dagen geleden beleefde Club Brugge een fantastische avond in Sint-Petersburg. Het nagenieten is wellicht nog bezig in blauw-zwarte kringen. Exact een jaar geleden beleefden ze een iets minder leuk moment.

Op 22 oktober 2020 is het exact een jaar geleden dat Club Brugge thuis met zware cijfers van PSG verloor. Kylian Mbappé scoorde toen een hattrick in nog geen kwart wedstrijd. Het Franse wonderkind viel kort na de rust bij een 0-1 stand in en wervelde door het Jan Breydelstadion. Het verdict voor de thuisploeg was hard: een nederlaag met forfaitcijfers. Club overwinterde nog in de Europa League en ging bijna 365 dagen later stunten in Rusland. šŸ—“ļø Mbappé's 22-minute hat-trick, a year ago today šŸ”„šŸ”„šŸ”„#UCL | @PSG_English pic.twitter.com/10NrOayFpc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2020