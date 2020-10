Volleybalcoach Vande Broek laat zich uit over relatie met Kompany: "Vincent is heel leergierig"

Topvolleybalcoach Gert Vande Broek is al een tijdje het klankbord van Vincent Kompany. Vande Broek heeft heel wat titels verzameld in België en laat dat nu net ook de ambitie zijn van Kompany met Anderlecht.

In Het Nieuwsblad laat de Vande Broek zich uit over de samenwerking met de T1 van paars-wit. “Ik beschouw mezelf niet als zijn personal trainer of zo. Ik praat met Kompany zoals ik met veel coaches discussieer. Vincent is héél leergierig."

"Toevallig ben ik iemand die veel publicaties las over coaching en dat ook heeft uitgeprobeerd in de praktijk. We praten over hoe een groep functioneert, hoe een coach wordt gepercipieerd, hoe hij wordt ondermijnd en door wie, welke stijlen er zijn om leiding te geven."

"De eerste vraag vanuit Anderlecht om dit te doen, dateert al van in mei 2019. Kompany had gevraagd om mensen te zoeken die ervaring hadden met coaching. Ik heb nu een half sabbatjaar aan de universiteit, dus zijn de contacten geïntensifieerd.”