Club Brugge steekt Belgische topclubs de loef af na stuntzege tegen Zenit

Club Brugge gaf met een overwinning in de Champions League onze Belgische coëfficiënt een duwtje in de rug. Maar blauw-zwart doet ook zichzelf een geweldig plezier met de stuntzege in Rusland.

Door de winst wordt Club Brugge namelijk de hoogst gerangschikte Belgische ploeg op de UEFA-ranking. Voordien moesten de Bruggelingen nog KAA Gent, Anderlecht en Racing Genk voor zich dulden. Anderlecht en KAA Gent verliezen ook veel punten omdat de resultaten van het boerenjaar 2015-2016 wegvallen. Toen stootten beide clubs na een mooi parcours door tot de achtste finales van de Europa League.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (24/10).