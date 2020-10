Coronagolf teistert 1A, Beerschot blijft voorlopig gespaard: "Iedereen moet flexibel zijn, dit is het nieuwe normaal"

Het coronavirus doet alsmaar vaker zijn intrede bij de 1A-clubs. Zo erg zelfs dat drie wedstrijden van komend weekend uitgesteld zijn. De Antwerpse derby komt gelukkig niet in het gedrang, tot groot jolijt van Hernan Losada, die op de persconferentie vrijdag een strijdvaardige indruk gaf.

Bij Beerschot worden ze vooralsnog gespaard van een coronagolf. "Ik heb niet het gevoel dat er binnen de kleedkamer angst heerst voor het virus", vertelt Losada hierover op de persbabbel. "Het enige wat je kan doen is de maatregelen opvolgen, maar iedereen heeft nu eenmaal ook zijn leven naast het voetbal."

"We moeten blij zijn dat we nog mogen trainen en spelen, en onze job mogen uitoefenen", beseft de Argentijnse T1 van de Ratten. "Ideaal is het allerminst, maar we mogen van geluk spreken dat we elke week getest worden."

Al wordt de drukte in de labo's ook voelbaar voor Losada en co. "Donderdagvoormiddag ondergingen we de testen. Tot voor kort kregen we op vrijdag reeds de resultaten. Nu zal het vermoedelijk wachten zijn tot zaterdagnamiddag. Het is jammer dat je de resultaten pas zo laat krijgt, waardoor je geen tijd meer hebt om eventuele alternatieven in te oefenen. Maar ik moet flexibel zijn, dit is het nieuwe normaal."

Van een tijdelijke stopzetting van de competitie wil de Argentijn niets weten. "Ik hoop van niet, echt niet. Ik wil blijven trainen en spelen. Het is al jammer dat het zonder supporters moet."