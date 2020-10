Hernan Losada, die tegen Antwerp niet kan rekenen op 3 aanvallers, hoopt zaterdag op goed nieuws

Met 22 doelpunten is Beerschot samen met Club Brugge de productiefste ploeg in de Jupiler Pro League. Desondanks heeft Hernan Losada toch wat personeelsproblemen in het offensieve compartiment, zeker nadat Brogno eerder deze week voor lange tijd uitviel.

Bij Loris Brogno, die de laatste weken eindelijk weer aan de oppervlakte kwam op het Kiel, sloeg eerder deze week het noodlot toe. "Loris raakte bij een contact in de eerste training van de week geblesseerd aan de knie. Vandaag (vrijdag, nvdr.) ging hij al onder het mes. We kregen het slechte nieuws dat hij zeker voor drie à vier maanden onbeschikbaar zal zijn", aldus Hernan Losada.

"Blessing Eleke sukkelt met een hamstringblessure, ook hij zal niet inzetbaar zijn de komende weken." Goed nieuws is dat Suzuki wel weer beschikbaar zal zijn tegen Antwerp, al is Noubissi, die erg sterk begon aan het seizoen, ook niet van de partij.

"Marius is nog niet fit. Hij haalt zondag zeker niet. Hopelijk krijgen we hem fit voor de wedstrijd van volgende week."

Uitslag coronatests

En dan wordt het nog (bang) afwachten op de resultaten van de coronatests. Door de drukte in de labo's laat het resultaat langer dan voorheen op zich wachten. "We werden donderdagvoormiddag getest. Normaal kregen we op vrijdag de resultaten, nu zullen we moeten wachten tot zaterdagnamiddag", aldus de T1 van Beerschot. "Ideaal is het allerminst, want dan hebben we nauwelijks tijd om alternatieven in te oefenen. Maar dit is nu eenmaal de realiteit. We moeten al blij zijn dat we nog getest worden en onze job kunnen blijven uitvoeren", nuanceert Losada.