OH Leuven nagenoeg coronavrij, wedstrijd tegen Club Brugge komt niet in het gedrang

Ze vallen als vliegen, zou men zeggen. Vandaag geraakte bekend dat verschillende clubs te kampen krijgen met het coronavirus. Maar bij OH Leuven valt de schade goed mee.

Na de laatste testronde is gebleken dat maar één persoon positief heeft getest op het coronavirus. Het gaat wel sowieso om een speler of staflid. De wedstrijd tegen Club Brugge komt niet in gevaar.

"Uit de coronatesten die spelers en staf woensdag lieten afnemen, blijkt één persoon positief. De wedstrijd van zaterdagavond tegen Club Brugge komt niet in het gedrang", laat de club weten.

"OH Leuven volgt het strikte protocol van de Pro League nauwgezet op. Spelers, staf en medewerkers die regelmatig in contact komen met de A-kern ondergaan wekelijks een coronatest. Bij OHL geldt thuiswerken als de norm voor de collega’s die achter de schermen werken."