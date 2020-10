Beerschot, Tottenham, Anderlecht, LASK en Standard: Antwerp heeft de komende 15 dagen een loodzwaar programma - "Mooiste wat ons kon overkomen"

De Europese campagne is begonnen voor Antwerp en de matchen stapelen zich nu in sneltempo op. Opvallend: de Great Old speelt alleen nog maar topmatchen tot aan de volgende interlandbreak.

We halen dat loodzware programma van Antwerp er even bij.

Zo 25/10: Beerschot (thuis)

Do 29/10: Tottenham (thuis)

Zo 01/11: Anderlecht (uit)

Do 05/11: LASK Linz (thuis)

Zo 08/11: Standard (thuis)

Ik geloof niet in roteren.

En dat dus op 15 dagen tijd. "Enerzijds is het een heel moeilijk schema", legt Ivan Leko uit. "Anderzijds is het het mooiste wat ons kon overkomen. Hier heeft iedereen binnen de club de voorbije drie jaar zo hard voor gewerkt. En ik hoop dat we ook al die matchen kunnen spelen", verwees de Kroaat naar de coronacrisis.

De breedte van de Antwerpse spelerskern komt dus goed van pas in deze drukke periode met daarbovenop nog mogelijke coronabesmettingen. Maar roteren gaat Leko niet doen. "Ik geloof daar niet in. Roteren is rekensommetjes maken en wij doen niet aan wiskunde, maar aan voetbal. Ik beschik over 17 à 18 spelers die in aanmerking komen om titularis te zijn en daar kies ik uit", besloot hij.