🎥 Geen fans in de Bosuil, wel Bosuil- en derbysfeer voor in de woonkamer in deze 100 minuten durende geluidsmontage

"Dit is niet een derby zoals die hoort te zijn", vond Ivan Leko het bijzonder jammer dat er geen fans welkom zijn voor Antwerp - Beerschot. Geen fans betekent ook dat de tv-zenders opnieuw supportersgeluiden over de beelden moeten kleven.

De situatie gaat dus terug naar hoe ze tussen van speeldag 1 tot en met 4 was: zonder publiek. Voor die gelegenheid maakte een Antwerp-fan een geluidsmontage van sfeergeluiden uit de Bosuil, goed voor 100 minuten Bosuilsfeer in de huiskamer. Die kan zondag van onder het stof worden gehaald, want de eerste echte stadsderby in 16 jaar is er een zonder supporters.