Spelers Anderlecht blij dat ze het eindelijk eens niet weggeven: "Eerste 20 minuten van tweede helft waren wel barslecht"

Anderlecht heeft een deugddoende zege op zak. Maar daar stopt het ook. Grote stukken van de match hadden ze het moeilijk tegen een niet eens overweldigend KV Kortrijk. En zonder Hendrik Van Crombrugge...

Van Crombrugge haalde er een paar moeilijke ballen uit. De kapitein baalde over de discutabele penalty, maar wou de nadruk leggen op het positieve. "Als je veel op voorsprong komt en dat niet kan vasthouden, begint dat te knagen. Ik ben vooral blij dat we er nu in slaagden om het wel over de streep te trekken. De eerste twintig minuten van de tweede helft waren barslecht. Er was veel druk van KVK en we kwamen er niet meer uit. Maar dit is een ontwikkelingsproces. We kregen loon naar werken."

Anderlecht was heel efficiënt en dat hielp ook. "We hebben de goals gescoord op het moment dat het moest", aldus Sambi Lokonga. "Die derde was wel een opluchting. Hendrik doet ook wel een paar goeie saves. Mijn eigen match? Ik heb veel ballen geraakt. Ik weet wat ik deze ploeg kan bijbrengen."