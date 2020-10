De stadsderby door de ogen van Leko en Losada: "Dit is zoals de titel van Leicester, een mirakel!" & "Te enthousiast na die gelijkmaker"

Beerschot heeft heel lang geknokt om op gelijke hoogte te komen met Antwerp. Dat lukte uiteindelijk ook, maar nog geen minuut later incasseerden de Mannekes een mokerslag. Mbokani zette de 3-2 op het scorebord en dat betekende de doodslag voor Antwerp.

Hernan Losada zag zijn team al snel twee goals in het krijt staan. "Een gelijkspel had een correctere uitslag geweest. We hebben er alles aan gedaan om hier een punt te komen pakken en dan zijn we na die gelijkmaker volgens mij iets te enthousiast geweest. Na die 3-2 ontbrak het ons aan power. Kortom, zij waren baas in de openingsfase en daarna stond het nog maar een ploeg op het veld", legde de trainer van Beerschot uit.

Volgens Ivan Leko heeft zijn ploeg een mirakel verricht. "Bij die 2-2 hebben ze een enorm psychologisch voordeel, maar dan zie je dat deze ploeg uit haar comfortzone kan treden. Dat tonen ze nu al drie jaar. Een nieuwe ploeg gebouwd, een nieuwe trainer en dat dit neerzetten. We wonnen de cup, onze eerste Europese match in een heel lange tijd, de stadsderby en staan minstens een paar uur eerst. Dit is zoals Leicester City dat kampioen speelde, een mirakel!"