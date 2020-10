Succes in Europa en in de eigen metropool, wat een droomweek voor Antwerp! "Nu de teugels niet loslaten"

Antwerp stond deze week voor een bijzonder zwaar tweeluik. Eerst bracht de Great Old haar eerste match in een Europese poulefase sinds mensenheugenis tot een goed einde en 2,5 dagen later stuurde het stadsrivaal Beerschot met lege handen naar huis.

Op fysiek vlak was het dus een erg uitdagende week voor de oudste club van het land, die donderdag en zondag wel teerde op de 34 jaar oude knoken van Lior Refaelov. "De coach heeft veel individuele gesprekken gehad en gevraagd wie fit was. Maar iedereen wilde in deze match spelen! Niemand wil dit missen", legt de maker van de 1-0 uit.

Na het Europese succes mag Antwerp zich de Ploeg van 't Stad noemen. "Wat een prachtige week! Niet alleen voor mij, maar voor de hele club. In heel lange tijd meteen de eerste punten in Europa en nu kijken wat Standard doet! Misschien staan we wel aan de leiding na 10 matchen. Geweldig, maar we moeten doorgaan op dit elan en de teugels nu niet laten vieren."

Eerst Europees spelen en dan die stadsderby, verre van ideaal vond Ivan Leko. "Tactisch hebben we ons niet echt kunnen voorbereiden op dit burenduel. De coronatesten hebben toch mee beslist over het hoe en wat van vandaag. We hebben natuurlijk wel kunnen voortbouwen op ons werk van de eerste maanden", licht de Kroaat toe.