Drama bij Manchester City: 17-jarige ex-speler stapt uit het leven

Jeremy Wisten kwam in 2016 aan bij de U13 van Manchester City, maar de verdediger slaagde er niet in om de club te overtuigen. Wisten werd weggestuurd, maar volgens RTL Nieuws zou hij daardoor depressief zijn geworden.

Manchester City en verschillende spelers brachten ondertussen via sociale media hulde aan de jongeman.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.