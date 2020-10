Standard slikt in Sint-Truiden tweede nederlaag in vier dagen tijd en laat koppositie liggen: "Spelers hebben geen punten gescoord"

Een onherkenbaar Standard leed zondag een 2-0 verlies op bezoek bij STVV. Na de nederlaag tegen Rangers (0-2) alweer de tweede nederlaag voor de Rouches in amper vier dagen tijd. Standard maakte op Stayen nooit aanspraak op de drie punten en liet zo de kans liggen om alleen op kop te komen.

Standard gaf zondag niet thuis op Stayen. Enkel Amallah kon in de tweede helft voor doelgevaar zorgen voor de Rouches. Voor het overige was het heel pover wat de troepen van Montanier toonden. Zo slaagde Standard er zondag voor het dertiende jaar op rij niet in om te winnen op bezoek bij de Kanaries.

"DIt is toch een serieuze teleurstelling voor ons, want we kwamen met duidelijke ambitites naar hier", vertelt Montanier na afloop van de partij. "De wil om te winnen en het technische niveau bij ons was niet voldoende om een uitwedstrijd winnend af te sluiten. Dat de jongens die hun kans kregen het vanavond niet goed deden? Ach, er zijn nauwelijks spelers die punten gescoord hebben in deze wedstrijd", geeft de Franse T1 van Standard toe.

Na de knappe zege in de derby tegen Charleroi en een gelijkspel tegen Club Brugge leverde STVV zondag haar zwakste prestatie van het seizoen. "Dat waren inderdaad twee referentiematchen voor ons. Misschien zorgde dat voor wat gemakzucht in mijn groep."

"Desondanks hadden we vanavond in de tweede helft mogelijkheden om te scoren, maar ook defensief waren we inefficiënt. We geven twee kansen weg, die allebei in een doelpunt uitmondden", besluit Philippe Montanier.