Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 10!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Rafael Romo. Hij deed enkele prima reddingen - te veel om op twee handen te tellen bijna - en zorgde zo voor een driepunter voor OH Leuven. Ook Schmidt, Vukovic, Van Crombrugge en Hubert onder meer waren goed, maar grijpen er dus nipt naast.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier personen. Centraal gaan we door op onze Leuvense centrale as met Tshimanga, terwijl Buatu bij STVV Muleka moeiteloos aan de praat hield en zelf ook eens op de paal trapte voorin. Als flankverdedigers kiezen we voor een sterk ingevallen Buta (inclusief assist) en een stevig lopende Mohammadi.

Middenveld

Op het middenveld was Steve De Ridder helemaal terug na zijn sleutelbeenbreuk, inclusief een erg knappe treffer. Hij was dé aanjager van de Kanaries. Van Patrik Hrosovsky bij Genk kunnen we haast hetzelfde zeggen - een doelpunt en assist. Dat viel ook Kevin Vandendriessche overigens te beurt.

Aanval

Met Lior Refaelov en Xavier Mercier waren er twee absolute topspelers die in steun opereerden van hun respectievelijke spitsen Mbokani en Henry. Bij Beerschot was het dan weer Tissoudali die voor de creativteit en assists zorgde. Nmecha (2 goals), Suzuki (2 goals) en Sakala (1 goal, 1 assist) grijpen daardoor zelfs naast de basiself.

Dat levert dan onderstaand elftal op: