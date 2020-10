Lukaku stapje dichter bij Antwerp-debuut: al meteen voor de leeuwen gegooid tegen Tottenham?

De uitleenbeurt van Jordan Lukaku aan Royal Antwerp FC kan nu echt beginnen. De linkspoot is coronavrij verklaard!

Jordan Lukaku was een van de vijf nieuwkomers bij Antwerp in de laatste dagen van de transfermercato. Gélin, Ampomah en Benavente debuteerden al voor de Great Old, op Lukaku en de geblesseerde Mbenza is het nog even wachten.

Al komt de jongere broer van Romelu dichter bij zijn debuut. De 26-jarige flankverdediger was twee weken uit roulatie, maar heeft nu een negatieve coronatest afgelegd, waardoor hij opnieuw met de groep kan meetrainen, meldt Het Nieuwsblad.

Donderdag is het alweer matchday voor Antwerp. Dan ontvangt het Tottenham Hotspur in de Europa League. Dat duel komt mogelijk nog te vroeg voor Lukaku...