Piepjong Waasland-Beveren en Anderlecht, grijze Zebra's en letterlijk de Great 'Old': de 18 Belgische eersteklassers van jong naar oud

Het ene team rekent op jong geweld, terwijl een andere coach liever voor een mix tussen ervaring en jeugdigheid kiest. Maandag kon u op onze website lezen dat Anderlecht en Waasland-Beveren tot de jongste teams TER WERELD behoren, maar hoe zit het met de rest van de clubs?

Voetbalobservatorium CIES publiceerde een studie met daarin de gemiddelde leeftijden van de elftallen die elke club dit seizoen al tussen de lijnen heeft gebracht. Waasland-Beveren en Anderlecht behoren zelfs tot de top-5 van jongste teams uit de 67 beste competities ter wereld met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 23,4 en 23,6 jaar.

Maar CIES maakte ook de cijfers van de overige 16 teams bekend na 9 speeldagen (in het geval van Waasland-Beveren en KV Oostende 8). Daaruit blijkt dat Ivan Leko en Karim Belhocine de elftallen met het meeste ervaring op de grasmat sturen. De gemiddelde leeftijd van de basiself bij Antwerp en Charleroi bedraagt 28,3 jaar.

Gemiddelde leeftijd na 9 speeldagen

Club Gemiddelde leeftijd 1 Waasland-Beveren 23,4 jaar 2 Anderlecht 23,6 jaar 3 KV Oostende 24,2 jaar 4 Excel Moeskroen 24,3 jaar 5 KRC Genk 24,8 jaar 6 Sint-Truiden 24,9 jaar 7 Cercle Brugge 24,9 jaar 8 Standard Luik 25,0 jaar 9 KV Mechelen 25,4 jaar 10 Club Brugge 26,4 jaar 11 KAA Gent 26,5 jaar 12 OH Leuven 26,9 jaar 13 Zulte Waregem 27,5 jaar 14 KAS Eupen 27,6 jaar 15 Beerschot 27,6 jaar 16 KV Kortrijk 27,9 jaar 17 Antwerp 28,3 jaar 18 Charleroi 28,3 jaar

Zo rekent Leko op vier dertigers in zijn vaste basiself: Dieumerci Mbokani (34), Lior Refaelov (34), Faris Haroun (35) en Ritchie De Laet (31). Bij de Carolo's zijn dat er drie die steevast titularis zijn: Nicolas Penneteau (39), Steeven Willems (30) en Guillaume Gillet (36). Voor het overige veel spelers die ouder zijn dan een kwarteeuw.

En wie zijn de benjamins en nestors in onze vaderlandse competitie? De jongste ingezette veldspeler is Kristian Arnstad, die 17 jaar en 27 dagen jong was toen hij tegen Club Brugge zijn eerste basisplaats kreeg voor Anderlecht. De overige spelers die als minderjarige in actie kwamen dit seizoen: Luca Oyen van Genk, Aster Vranckx van KV Mechelen en Isaac Asante van OHL.

Onvermijdelijke Olivier

De oudste van het gezelschap? Olivier Deschacht natuurlijk. Op de dag van de 3-0 nederlaag bij KV Oostende was de verdediger van Zulte Waregem 39 jaar, 8 maanden en 9 dagen oud.

Onder de doelmannen was Maarten Vandevoordt dit seizoen de jongste met zijn 18 jaar. Hij verschilt zelfs meer dan drie jaar met de volgende in de lijst, Gaëtan Coucke (21). Penneteau (39) en Vukovic (35) zijn de ouderdomsdekens van de Belgische doelmannengilde.