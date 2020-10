"Vroeger was ik fan van Club Brugge": Patrick Goots doet opvallende bekentenis, ziet twee teams om titel strijden en heeft schrik voor iets op Bosuil

Patrick Goots is en blijft hét icoon van Antwerp, al speelde hij ook bij verschillende andere ploegen doorheen zijn carrière. Maar als jong kindje was hij even fan van ... Club Brugge.

"Als kleine man was ik eigenlijk eerst fan van Club Brugge, dat is nu een geheim dat ik vertel", aldus Patrick Goots in Extra Time. "Julien Cools was van Retie en mijn leraar van het vierde leerjaar en hij nam me mee naar Club Brugge – Hamburg. Daarna ben ik met de provinciale miniemen van Dessel naar de Bosuil eens geweest en ik was enorm onder de indruk van de accommodatie. Zo ben ik fan geworden van Antwerp." Grote uitdager In de ja/nee-vragen maakte Goots duidelijk dat voor hem Antwerp de enige ploeg is die Club Brugge van de titel kan houden. En hij maakt zich ook zorgen dat de Bosuil niet maar dezelfde sfeer zal geven eens het nieuwe stadion helemaal af is.

