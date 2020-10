Wat met jeugd- en seniorenvoetbal op amateurniveau? Voetbal Vlaanderen hakt woensdag enkele knopen door

Wat met het jeugdvoetbal? Voetbal Vlaanderen heeft de amateurcompetities bij volwassenen stilgelegd en de roep om dat ook te doen bij de jeugd klinkt steeds luider. De knoop wordt weldra doorgehakt.

Al het amateurvoetbal boven de U17 werd stilgelegd, jeugd mag nog wel blijven voetballen. Dat besloot Voetbal Vlaanderen nadat het weer de slechte kant op ging met de coronacijfers. Ondanks de toelating om te blijven voetballen, werd bijna de helft van de jeugdwedstrijden uitgesteld meldde Sporza.

Meer wel dan niet gespeeld

Bij Voetbal Vlaanderen evalueren ze de voorbije weekends bij de jeugd. "Er waren er heel wat meer afgelastingen dan de voorbije weken. Wel stellen we vast dat er nog altijd meer wedstrijden wel, dan niet gespeeld werden", aldus VV bij Het Nieuwsblad.

"Woensdag leggen we onze bevindingen voor aan het bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om het jeugdvoetbal, ook voor het seniorenvoetbal willen we bekijken wat de komende weken eventueel nog mogelijk is. Gezondheid is daarbij prioritair, maar er is ook een maatschappelijke en een economische insteek. Het gaat om een analyse van de totale problematiek."

Afwachten dus tot woensdag...