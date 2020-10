Bijna helft van jeugdwedstrijden op eigen initiatief uitgesteld: straks strengere maatregelen?

Omdat het aantal vastgestelde coronabesmettingen de voorbije weken weer stevig toenam, besloot Voetbal Vlaanderen om voorlopig even de stekker uit het amateurvoetbal te trekken. Jeugdvoetbal (tot en met U17) is nog wel toegelaten, al gaan lang niet alle jeugdwedstrijden door.

Zo hebben sommige clubs beslist om voorlopig niet meer in actie te komen. De kleedkamers zijn toe en/of ze vinden het te gevaarlijk om mensen in deze tijden samen te brengen. Zo zou maar liefst 45% van alle wedstrijden die nog zijn toegelaten niet zijn doorgegaan dit weekend. Dat meldt Sporza.

Ik coach samen met een paar mannen een fantastisch U15-ploegje. De tegenstander van morgen heeft net gemaild dat ze niet kunnen spelen omwille van het ‘slechte weer’. 🌞🌞🌞🌞 #creatief #boetesvermijden CC @Voetbal_VL Zetten jullie dan ineens maar alles stop? #dtv Groeten! — Dave Peters (@DeefPeters) October 23, 2020

Bijna de helft van de matchen ging niet door en dus vragen sommigen in het jeugdvoetbal zich af of Voetbal Vlaanderen niet beter dezelfde beslissing neemt als bij de meerderjarige amateurs: de competities even stil leggen. Woensdag zou Voetbal Vlaanderen een vergadering hebben ingepland.