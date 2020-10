Antwerp staat na héél lange tijd nog eens aan de leiding, maar... wat gebeurde er in seizoen 1987-1988?

Antwerp FC staat voor het eerst in sinds 1987 nog eens aan de leiding in de hoogste divisie van het Belgische voetbal. Is de leidersplaats een voorbode op een titel? We doken in het archief en kwamen terug met de map uit voetbalseizoen 1987 - 1988.

Om de voetbalfans van Antwerp FC niet langer in spanning te laten: het antwoord is nee. Al wil de eindstand van het seizoen 1987 - 1988 natuurlijk niets zeggen over de huidige strijd. Alhoewel? Ook toen bleek Club Brugge de beste in de vaderlandse competitie. Al had blauw-zwart amper twee puntjes overschot op KV Mechelen en… de Great Old. Op basis van het aantal gewonnen wedstrijden kreeg Malinwa de tweede stek en het bijhorend ticket voor de toenmalige Europa Cup I. Antwerp mocht aantreden in de UEFA Cup. En Beerschot? Voor de volledigheid: Beerschot eindigde toen na een lastig jaar op een povere dertiende plaats. De Mannekens hadden amper twee punten over op de rode lijn. KAA Gent en Racing Jet degradeerden naar tweede klasse.