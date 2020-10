Eden Hazard eindelijk terug voetballer: "Dat is het enige dat ik wil"

Eden Hazard heeft voor de eerste keer sinds augustus nog eens speelminuten kunnen maken voor Real Madrid.

Echt veel indruk maakte Real Madrid niet tegen Borussia Mönchengladbach, maar de rentree van Eden Hazard op twintig minuten van het einde tegen de Duitsers deed wel deugd voor al wie Belgisch en voetballiefhebber is.

Karakter

Samen wisten ze een 0-2 achterstand nog op te halen richting een 2-2 eindstand. "Ik denk dat we veel karakter hebben getoond, zo zijn we ook teruggekomen van die dubbele achterstand", aldus Hazard tegen AS.

"Het zijn geen drie punten, maar geeft wel de smaak van een overwinning. Ik ben hier vooral om voetbal te spelen. Na twee of drie maanden zonder voebtal ben ik heel blij. Het is alles wat ik wil: spelen."