Van "schriel kereltje" onder Joyce tot verpersoonlijking van het Antwerp-DNA: Roel van Hemert zag Ritchie De Laet doorbreken bij RAFC

Toen Ritchie De Laet als jonge snaak kwam piepen op profniveau zat de Great Old nog in haar winterslaap in tweede klasse. Ondertussen proeft hij mee van de successen op het hoogste niveau en is hij bij Antwerp dé man met het club-DNA. Ex-ploegmaat Roel van Hemert vindt het allemaal geweldig.

De blonde Nederlander volgt de club waar hij vanaf 2007 drie jaar aan de slag was met veel plezier op en keek zondag opgetogen naar de samenvatting van de stadsderby. "Als ik voor een Belgische club sympathie blijf hebben dan is het Antwerp wel. Hier ben ik toch groot gebracht als prof", legt Roel van Hemert uit in een gesprek met Voetbalkrant.

(Roel van Hemert in 2008 als speler van Royal Antwerp FC) In zijn rood-witte periode zag hij Ritchie De Laet doorbreken als jonge knaap. "Onlangs sprak ik Ritchie nog en toen haalden we dat verhaal nog eens boven. Net voor de play-offs pakte Cissé, de geblondeerde Guineeër, rood en onze toenmalige coach Warren Joyce dropte De Laet, piepjong nog, in het elftal. Ritchie kreeg het vertrouwen en toen was zijn carrière gelanceerd." Van schriel kereltje tot tank Maar toen, als tiener, was De Laet nog niet de aanjager van de ploeg en de man die het publiek opjutte. "Nee, natuurlijk niet. Hij kwam erbij en dacht dat hij de ballen moest oppompen voor jongens als Trenson en Van Hemert. Of hun veters moest strikken. Kijk waar hij nu staat (lacht)." De geboren Antwerpenaar koos al snel het ruime sop en belandde bij Stoke City en later nog Manchester United en Leicester City. "Na zijn eerste jaar Engeland kwam ik hem in de zomer opnieuw tegen. Dat brave, schriele ventje was niet meer. Ze hadden van hem een tank gemaakt over het Kanaal. En daar heeft hij ook leren knokken, anders overleef je het zo lang niet in de Premier League en de Championship. "Dat leiderschap, zijn winnaarsmentaliteit en die grinta zijn er met de jaren bijgekomen. Nu is hij thuisgekomen bij 'zijn' club en zie je: Ritchie is Antwerp en Antwerp is Ritchie." Hij ademt Antwerp en de fans genieten ervan.

En het is niet evident om nu nog het boegbeeld van een topclub te zijn, vindt Van Hemert. "Er is over de jaren heen zo veel veranderd bij de club. Dat familiale is er wat uit. Als speler meteen na de match pintjes gaan drinken met de fans... het is allemaal niet meer zoals vroeger. Het is iets zakelijker geworden, maar dat is langs de andere kant ook logisch. De club heeft andere belangen nu."

"Mooi voor de fans dat ze toch iemand hebben in de spelersgroep die dat club-DNA in zich heeft. Vroeger had je bijvoorbeeld Geoff (Hairemans). Ritchie zal altijd die jongen van Deurne blijven. Hij ademt Antwerp en de fans genieten ervan", besloot Van Hemert.