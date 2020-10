Kompany wil zondag referentiematch neerzetten en kan (eindelijk) op quasi fitte kern rekenen

RSC Anderlecht maakt zich klaar voor de komst van Antwerp FC. De Belgische recordkampioen wil een referentiewedstrijd neerzetten. Vincent Kompany lijkt eindelijk nog eens beroep te kunnen doen op een quasi voltallige groep.

RSC Anderlecht kreeg de voorbije weken af te rekenen met een pak coronabesmettingen. Alsof dat niet genoeg was kampten een pak spelers én de coach aan het begin van de week met maag- en darmklachten.

Dat is ondertussen verleden tijd. Enkel Bogdan Mykhaylichenko zit nog in quarantaine na een positieve test. De kans is dus groot dat Kemar Lawrence eindelijk zijn kans zal krijgen. De Belgische recordkampioen jaagt op overwinning nummer 1.000. Dan kan je HIER nog eens nalezen.