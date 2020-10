"Niet iedereen gaat hoog pressen tegen Tottenham": Antwerps plannetje pakte perfect uit

Mister Europe kunnen ze hem stilaan beginnen noemen bij Antwerp. Tegen Ludogorets scoorde Lior Refaelov de winning goal en thuis tegen het grote Tottenham deed hij dat nog eens over. "Een van de beste momenten uit mijn carrière!"

"We gaan hier vandaag nog van genieten en vanaf morgen beginnen we ons al voor te bereiden op de match tegen Anderlecht", gaf matchwinnaar Lior Refaelov aan. De Israëliër was supertrots op wat hij en zijn ploegmakkers hebben verwezenlijkt.

"Scoren tegen een van de grootste teams uit Europa. De winning goal zelfs", moest hij zichzelf even in de wang knijpen. "Ons gameplan pakte goed uit en we hadden zelfs nog kansen voor twee of drie goals."

Iedereen van Antwerpen en België mag trots zijn op deze prestatie.

José Mourinho zag veel mogelijkheden voor zijn team in de eerste helft, maar zijn spelers maakten daar op geen enkel moment gebruik van (hier leest u Mourinho's reactie). Misschien waren de Spurs verrast met de aanpak van Royal Antwerp FC?

"We hebben geknokt voor elke bal! Niet veel teams gaan hoog pressen op Tottenham, man tegen man, diep op hun terrein. Maar wij deden het en zijn elk duel aangegaan. Iedereen van Antwerpen en België mag trots zijn op deze prestatie", besloot Refaelov.